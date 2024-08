EcoFlow Power Hat: Je Smartphone Opladen Met Je Hoed

Je zit lekker buiten op je telefoon te browsen of YouTube te kijken en in eens is je accu leeg. Dit probleem kun je voorkomen met een powerbank, maar nu ook met een hoed. Maak kennis met de EcoFlow Power Hat, een hoed vol met zonnepanelen die jouw smartphone kan opladen met behulp van zonneenergie.

EcoFlow is een fabrikant van draagbare accu’s die worden opgeladen met behulp van zonnepanelen. Het bedrijf heeft nu echter een ander soort product aangekondigd. De EcoFlow Power Hat is een hoed met zonnepanelen die het mogelijk maakt om jouw smartphone op te laden terwijl je jezelf beschermd tegen de zon. De EcoFlow Power Hat zet de zon die normaal op jouw hoofd schijnt om in energie zodat jij jouw apparaten kunt opladen.

De hoed heeft brede zonnekleppen met daarin dunne zonnepanelen die 12 watt aan energie kunnen leveren. Met behulp van de USB-A en USB-C poorten aan de onderkant van de hoed kun je volgens de fabrikant een 4000 mAh accu van een smartphone in ongeveer 3 tot 4 uur volledig opladen. Dit is niet erg snel, maar als je een dag aan het vissen bent, een lange wandeling maakt of de hele dag buiten werkt, dan kun je jouw lege smartphone volledig opladen.

De Power Hat weegt 370 gram en krijgt een adviesprijs mee van 129 dollar, maar kost tijdelijk 79 dollar.

via [bright]