Pas Op! BingoMod Malware Kan Je Hele Smartphone Wissen

Pas op voor een malware die zich sinds een aantal maanden verspreidt via een sms-bericht. De malware met de naam BingoMod doet zich voor als een beveiligingstool, maar kan je geld stelen en de data op je smartphone wissen.

BingoMod komt binnen via een smsje en doet zich voor als een beveiligingstool met de naam Antivirus Cleanup of WebSecurity. BingoMod is echter het tegenovergestelde van een Antivirus en kan veel schade aanrichten. De malware kan namelijk je inloggegevens stelen, je berichten lezen en screenshots van je telefoon maken. BingoMod is zelfs in staat om je smartphone volledig over te nemen en op die manier bijvoorbeeld je bankieren-apps te openen om geld te stelen, waarna de malware de data op je smartphone vervolgens volledig wist. Ook probeert de malware meer slachtoffers te maken door zich verder te verspreiden via de contacten op je smartphone.

De malware is ontdekt door Cleafy-onderzoekers, die hebben laten weten dat BingoMod al sinds mei actief is. Voorkom slachtoffer te worden van sms-phishing en download nooit zogenaamde virusscanners via smsjes.

