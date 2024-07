CMF Buds Pro 2 Met Ruisonderdrukking Uitgebracht Voor 59 Euro

CMF heeft deze week zijn eerste smartphone en een nieuwe smartwatch aangekondigd, maar de fabrikant heeft ook een nieuw setje draadloze oordopjes uitgebracht. De CMF Buds Pro 2 heeft ondersteuning voor LDAC-codec, spatial audio en actieve ruisonderdrukking.

De CMF Buds Pro 2 beschikt over 11mm-drivers voor de bas en 6mm-tweeters. Ook hebben de oordopjes ondersteuning voor AAC- en SBC-audiocodecs, Bluetooth 5.3, dual connection en Hybrid Active Noise Cancellation. Voor deze ANC maken de oordopjes gebruik van 3 microfoons die volgens de fabrikant omgevingsgeluiden tot 50 dB kunnen wegfilteren.

De oordopjes gaan maar liefst 11 uur mee op één acculading. Dat is indrukwekkend lang. Wel is deze accuduur alleen mogelijk als je geen ANC gebruikt. Doe je dit wel en speel je muziek met LDAC-codec af, dan is een accuduur van maximaal 6,5 uur realistischer. De oplaadcase heeft een 460mAh accu, wat genoeg is om de oordopjes meer dan 3,5 keer volledig op te laden. Deze oplaadcase heeft ook een draaiknop waarmee je behaalde functies kunt bedienen.

De CMF Buds Pro 2 is beschikbaar in de kleuren donkergrijs, lichtgrijs, oranje en blauw voor een prijskaartje van 59 euro.