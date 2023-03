Samsung Galaxy Tab S7- en S8-tablets Ontvangen One UI 5.1-update

Samsung rolt momenteel een nieuwe update uit naar de tablets in de Galaxy Tab S7-serie en de Galaxy Tab S8-serie. De update installeert de One UI 5.1-schil en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Galaxy Tab S8, S8+ of Galaxy Tab S8 Ultra, dan kun je elk moment een nieuwe update verwachten. De One UI 5.1-update bevat verschillende nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om een appvenster te mini- of maximaliseren door de hoeken te verslepen, je meest gebruikte apps snel te openen in een gesplitst scherm en een verbeterde multitasking voor de DeX mode.

Ook kun je via de galerij-app nu eenvoudig foto’s delen met vrienden en familie door een gedeelde familiealbum aan te maken én is het eenvoudiger om te zoeken in de galerij-app. Als laatste heeft Samsung meer keuzes voor routines toegevoegd, verbeteringen doorgevoerd in de weer-widget en het mogelijk gemaakt om via de Samsung Internet browser door te gaan met surfen op een ander Galaxy-toestel.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

