Verkoop Xiaomi-wearables Met Maar Liefst 41 Procent Gedaald

Xiaomi, een van de grootste spelers op de markt van wearables, heeft in 2022 een groot marktaandeel verloren. Volgens analistenbureau Canalys verkocht Xiaomi in 2022 in totaal 17 miljoen wearables. Dat is 41 procent minder dan het jaar daarvoor. In 2021 wist de Chinese fabrikant namelijk maar liefst 29 miljoen wearables te verkopen.

Ondanks dat Xiaomi nog steeds een grote speler is op de markt van wearables, is het ook de speler die vorig jaar de grootste marktaandeel verloor. De verkoop van wearables daalde met maar liefst 41 procent. Ook Google, dat eigenaar is van Fitbit, noteerde een daling van 22 procent en was goed voor 11,8 miljoen wearables. Huawei’s verkoop daalde met 21 procent en leverde vorig jaar 15,2 miljoen wearables.

Apple is nog steeds ruim de grootste speler met een verkoop van maar liefst 41,4 miljoen smartwatches. Daarmee verkocht Apple zelfs meer exemplaren dan het jaar daarvoor. De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung verkocht 14 miljoen wearables. Dit is een daling van slechts 4 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat dus ook niet heel dramatisch is.

via [tweakers]