Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) Nu In Nederland Verkrijgbaar

Het is vanaf nu mogelijk om de nieuwste budget-tablets van Samsung in Nederland te bestellen. De Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus krijgen een vanafprijs mee van 179 euro en 249 euro.

Ben jij opzoek naar een nieuwe tablet, maar wil je niet de hoofdprijs betalen, dan is de Samsung Galaxy Tab A9 (Plus) misschien een interessante optie. Op de website van Samsung staat dat de fabrikant is begonnen met het verzenden van de Galaxy Tab A9 Plus. Vanaf 6 december is ook de reguliere Tab A9 leverbaar. Webwinkels zoals Coolblue en Bol.com noemen een releasedatum van 11 december.

De reguliere Galaxy Tab A9 beschikt over een 8,7-inch LCD-scherm, terwijl de Tab A9 Plus gebruikmaakt van een 11-inch LCD-scherm met een hogere resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. De Tab A9 is verder uitgerust met een MediaTek Helio G99-processor in combinatie met minimaal 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 15W opladen, een 8MP rear-camera en een 2MP selfie-camera.

De Tab A9 Plus maakt gebruik van een snellere Snapdragon 695-processor met minimaal 8GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 7040 mAh accu, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. Beide tablets draaien uit de doos op Android 13 en ontvangen minimaal tot januari 2029 software-updates. Hieronder staan de prijzen van alle verschillende modellen op een rijtje:

– Samsung Galaxy Tab A9 (wifi, 64GB): 179 euro

– Samsung Galaxy Tab A9 (wifi, 128GB): 229 euro

– Samsung Galaxy Tab A9 (LTE, 64GB): 219 euro

– Samsung Galaxy Tab A9 (LTE, 128GB): 269 euro

– Samsung Galaxy Tab A9 Plus (wifi, 64GB): 249 euro

– Samsung Galaxy Tab A9 Plus (wifi, 128GB): 299 euro

– Samsung Galaxy Tab A9 Plus (LTE, 128GB): 299 euro

– Samsung Galaxy Tab A9 Plus (LTE, 128GB): 349 euro

