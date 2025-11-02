Samsung Galaxy Tab S8-serie Ontvangt Android 16-update, Ook Update Voor Galaxy S21-serie

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy S21-serie en de Galaxy Tab S8-serie. De smartphones ontvangen de beveiligingspatch van oktober, terwijl de tablets worden bijgewerkt naar Android 16 met de One UI 8-schil.

Mensen een Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra kunnen nu de nieuwste beveiligingspatch downloaden. De beveiligingsupdate van oktober 2025 bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het Android besturingssysteem en in Samsung’s eigen applicaties. Ook kan de update enkele stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. Na de installatie van de update is de beveiliging van de Galaxy S21-serie weer helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ of Tab S8 Ultra, dan kun je nu de One UI 8-update installeren. De nieuwste versie van Samsung’s Android-schil is gebaseerd op Android 16 en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een uitgebreidere Now Bar, een vernieuwde Samsung Weer-app en meer mogelijkheden voor het delen van bestanden met Quick Share. Ook zijn er nieuwe templates beschikbaar in Reminder en Routines, kun je gebruikmaken van een nieuwe klok en dynamische achtergronden, én heeft de DeX-stand een upgrade gekregen.

Updates rollen in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [droidapp]