Vivo X300 en X300 Pro Verschijnen Buiten China Op De Markt

Vivo heeft de X300 en X300 Pro een paar weken geleden geïntroduceerd voor de Chinese markt, maar de vlaggenschip-smartphones komen ook naar een beperkt aantal Europese landen. Het is voor het eerst dat Vivo-smartphones in Europa draaien op OriginOS, Vivo’s eigen Android-skin.

De Vivo X300 beschikt over een 6,31-inch OLED-scherm, een MediaTek Dimensity 9500-processor, een 5360mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom.

De Vivo X300 Pro beschikt over een 6,78-inch scherm, dezelfde processor, een iets grotere 5440mAh accu en net als de X300 een driedubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat echter uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 200MP telelens met 3,7x optische zoom.

De Vivo X300 (Pro) draait uit de doos op Android 16 met de OriginOS-schil. Volgens de bron The Verge verschijnen de smartphones in Europa alleen in de landen Hongarije, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje en Tsjechië op de markt. De reguliere Vivo X300 krijgt een adviesprijs mee van 1049 euro, terwijl het Pro-model 1399 euro gaat kosten.

