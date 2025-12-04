Samsung Galaxy Tab A9+ Ontvangt Android 16-update

Vrijwel alle smartphones en tablets van Samsung die een update naar Android 16 krijgen hebben de update inmiddels ontvangen. Gebruikers van de Galaxy Tab A9+ hebben wat langer moeten wachten, maar de Android 16-update staat nu ook klaar voor de Tab A9+.

De reguliere Samsung Galaxy Tab A9 kreeg de Android 16-update met firmwareversie X110XXU6DYK3 al wat eerder, maar nu staat de update ook klaar voor de wat grotere Galaxy Tab A9+. De update met firmwareversie X210XXU9EYKG (Wi-Fi) of X216BXXU9EYKG (5G) is ongeveer 2,8GB groot.

De Android 16-update brengt onder andere een vernieuwde Weer-app, dynamische achtergronden, een nieuwe klok, een uitgebreidere Now Bar en een beter werkende Quick Share-functie met zich mee. Als je de update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]