“Android 16 Komt In Eerste Helft Van 2025”

Gebruikers van Android kijken uit naar de uitrol van Android 15, maar nieuws over Android 16 duikt nu al op. Volgens de geruchten is Google van plan om Android 16 veel eerder uit te brengen dan normaal.

Er zijn aanwijzingen gevonden over de lancering van Android 16 in de documenten voor Android 15 en in de broncode van de software. De broncode bevat referenties naar ‘grote veranderingen’ in “25Q2” en “25Q2/Android W”. Android W is de vermoedelijke codenaam voor Android 16 en Q2 staat voor het tweede kwartaal van het jaar. Dit doet vermoeden dat Google Android 16 al in het tweede kwartaal van 2025 wil lanceren. Dat is opmerkelijk, want Google lanceert de nieuwste versie van het besturingssysteem doorgaan in augustus, september of zoals bij Android 15 het geval is pas in oktober.

Als Google Android 16 inderdaad al in het tweede kwartaal van 2025 uitbrengt, is dit ruim voor de introductie van de Pixel 10-serie. In dit geval kunnen we er van uit gaan dat de Pixel 10 uit de doos draait op Android 16.

Android 15

In de tussentijd kijken we uit naar de Android 15-update, die Google waarschijnlijk op 15 oktober uitrolt naar de Pixel-apparaten. De update zal worden uitgerold naar de Pixel 6 en nieuwer. Voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro is het de laatste grote Android-update.

