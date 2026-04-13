Gelekte Renders Van Samsung Galaxy Z Flip 8 Tonen Weinig Nieuws

Er zijn renders gelekt van de Samsung Galaxy Z Flip 8. We zien weinig veranderingen ten opzichte van zijn voorganger, maar de vouwbare smartphone zou wel ietsjes dunner zijn.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door tech-lekker OnLeaks, in samenwerking met de website MyMobiles. De Galaxy Z Flip 8 lijkt erg veel op de Z Flip 7, met opnieuw een 4,1-inch cover-scherm en een 6,9-inch hoofdscherm. Achterop vinden we opnieuw een dubbele camera, bestaande uit een hoofdlens en een groothoeklens.

Het enige verschil is de dikte van de behuizing, die volgens OnLeaks dichtgevouwen een dikte heeft van 13,2 millimeter. Dit is ietsjes dunner dan de 13,7mm behuizing van de Galaxy Z Flip 7, alhoewel het verschil minimaal is.

Meer details ontbreken nog, maar volgens de laatste berichten zal Samsung de Galaxy Z Flip 8 samen met de Galaxy Z Fold 8 en Z Fold 8 Wide op 22 juli officieel introduceren.

