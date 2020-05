“Google Introduceert Pixel 4a Op 22 Mei”

Volgens de laatste geruchten zal Google op 22 mei de nieuwste smartphone van de fabrikant introduceren. De Google Pixel 4a is de opvolger van de Pixel 3a die vorig jaar mei op de markt verscheen. De smartphone zal waarschijnlijk niet officieel in Nederland en België worden uitgebracht.

Deze informatie is afkomstig van de Duitse blog Caschys. Informatie over de prijs wist de bron niet te melden, maar de Pixel 3a verscheen vorig jaar in Duitsland op de markt voor 399 euro. Via tech-lekker OnLeaks verscheen eerder al de bovenstaande render.

Volgens de geruchten is de Pixel 4a de eerste Google-smartphone met een uitsparing in het scherm voor de selfie-camera. Het zou gaan om een 5,81-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Intern vinden we een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 3080 mAh accu. De plastic behuizing is voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner.

via [tweakers]