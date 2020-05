Hoe blijf je veilig op het internet in 2020?

Bijna iedereen gebruikt het internet, maar anno 2020 kent niet iedereen de gevaren van internetgebruik. Internetbedreigingen nemen toe en er komen dagelijks nieuwe bedreigingen bij. Van computervirussen tot hackers tot oplichters tot stalkers, noem maar op. Daarom is het belangrijk om jezelf aan te leren hoe je online veilig kunt blijven. Dit artikel bevat vier makkelijke tips om jouw veiligheid online te verbeteren.

Schakel automatisch verbinden met wifi-netwerken uit

Automatische wifi-verbinding kan handig zijn. Je gaat naar je favoriete café en je wordt automatisch ingelogd zonder dat je iets hoeft te doen. Erg handig, toch? Heb je er ooit over nagedacht hoe dit allemaal werkt? Kort gezegd slaat je telefoon de wifi-naam en wachtwoord op en probeert het in te loggen op een netwerk wanneer er een met dezelfde naam wordt gevonden. Maar wat weerhoudt iemand ervan een netwerk met dezelfde naam aan te maken en dit te gebruiken om je telefoon te infecteren met malware, zodra je er automatisch verbinding mee maakt? Niets. Het is dus beter om automatisch verbinden uit te schakelen en alleen verbinding te maken met wifi-netwerken die je kent en vertrouwt.

Pas op bij het gebruik van openbare wifi-netwerken

Je bent in een café en wilt een paar dingen met je telefoon afhandelen terwijl je wacht op je koffie. Je haalt je telefoon tevoorschijn, maakt verbinding met het wifi-netwerk van het café en gaat aan de slag. Maar heb je de risico’s overwogen? We hebben het al gehad over het risico van nep-wifi, maar wat kan er misgaan op een vertrouwd netwerk? Je weet misschien dat HTTPS de gegevens van en naar je computer versleutelt, maar wist je dat dit niet geldt voor de URL van de site die je bezoekt? Iedereen in het café met de juiste apparatuur (en die is helemaal niet zo duur of lastig te verkrijgen) kan precies te weten komen welke sites je bezoekt.

De beste oplossing hiervoor is een Virtual Private Network (VPN). Wat is een VPN? Het fungeert als een versleutelde tunnel tussen je computer en je internetprovider. Dit betekent dat niemand op dat openbare wifi-netwerk kan zien welke sites je bezoekt. Er zijn nog veel meer voordelen, maar je privacy en veiligheid op het web zijn de belangrijkste redenen om een VPN te overwegen.

Denk na over wat je online deelt

Bij sociale media draait alles om delen. Al je vrienden willen zien wat je eet, toch? Maar: heb je nagedacht over wat voor soort informatie je deelt wanneer je een foto of een statusupdate over je plannen plaatst? Foto’s bevatten locatiegegevens, die iedereen kan vertellen waar ze zijn genomen (misschien je achtertuin?). Door over je vakantieplannen te posten, weten mensen wanneer je huis leeg is (ideale informatie voor inbrekers!). Denk dus na over wat je plaatst en wat mensen erdoor te weten kunnen komen.

Schakel bluetooth uit

Bluetooth kan erg handig zijn. Je kunt het gebruiken voor handsfree bellen in de auto en ook voor draadloze toetsenborden en koptelefoons. Maar: wat zijn de risico’s van Bluetooth? Bluetooth blijft constant actief en op zoek naar verbindingen. Onder de juiste omstandigheden is dit prima, omdat je normaal gesproken geen verbinding kunt maken via Bluetooth zonder een code in te voeren op de twee apparaten die je wilt verbinden. Maar er zijn exploits (zoals BlueBorne) waarmee een aanvaller toegang kan krijgen tot je smartphone of computer zonder deze zelfs maar dicht in de buurt te komen. Je kunt Bluetooth dus het beste uitschakelen wanneer je het niet gebruikt.