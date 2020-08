Samsung Galaxy S10 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Augustus 2020

Samsung is er steeds heel snel bij als het gaat om de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdate. Ook deze maand is dit het geval. Google heeft de patch van augustus 2020 nog niet eens aangekondigd, maar Samsung heeft deze patch nu al uitgerold naar de Galaxy S10-serie. De nieuwe patch dicht weer enkele kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De beveiligingsupdate met versienummer ‘G97xFXXU8CTG4’ komt nu binnen in Duitsland en brengt naast de beveiligingsverbeteringen ook stabilisatie verbeteringen voor de camera en optimalisaties voor de stabiliteit van de wifi-verbinding met zich mee. Samsung heeft geen nieuwe functies toegevoegd.

Google zal de beveiligingspatch van augustus waarschijnlijk morgen officieel introduceren. Pas dan weten we welke kwetsbaarheden zijn verholpen. De update voor de Galaxy S10 is momenteel al in Duitsland te downloaden en we verwachten dat de rest van de wereld snel zal volgen.

via [AW]