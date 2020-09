Google Pixel-smartphones Met Android 11 Ervaren Camera-problemen

Consumenten met een Google Pixel-smartphone klagen over problemen met de camera nadat ze een update naar Android 11 hebben ontvangen. De camera zou bij sommige gebruikers helemaal niet meer werken.

De Pixel-smartphones van Google staan altijd hoog in de lijst als we kijken naar de prestaties van de camera. Voor veel mensen is dit dan ook één van de redenen om een Pixel-smartphone aan te schaffen. De website Android Police schrijft nu echter dat verschillende Google Pixel 2 (XL)-eigenaren melden dat ze hun camera’s niet meer kunnen gebruiken. Het probleem zou ook voorkomen bij de Pixel 4 (XL). In veel gevallen gebeurde dit pas na de installatie van Android 11.

Sommige gebruikers melden dat ze de camera-app helemaal niet kunnen openen, terwijl andere gebruikers de app wel kunnen openen maar alleen een zwart scherm te zien krijgen. Een andere camera-app installeren lost het probleem niet op.

Google heeft nog geen oplossing uitgerold en we weten nog niet wanneer we een oplossing kunnen verwachten. Sommige gebruikers melden overigens dat ze dit probleem al sinds Android 10 ervaren.

via [AW]