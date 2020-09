Foto’s Tonen Google Nest Audio

Een Reddit-gebruiker heeft de Google Nest Audio al voor de officiële lancering in handen gekregen. De gebruiker claimt dat de audiokwaliteit een stuk beter is dan de originele Google Home en dat de speaker een stuk zwaarder is.

De Amerikaanse gebruiker claimt dat hij de Google Nest Audio tegenkwam bij een grote winkelketen en het apparaat al kon kopen. Volgens hem weegt de Google Nest Audio 1165 gram, een stuk meer dan de originele Google Home die 475 gram weegt.

Het apparaat is uitgerust met een tweeter en een woofer die veel betere geluidskwaliteit leveren dan de Google Home. Het geluid zou te vergelijken zijn met die van de IKEA Sonos-speakers. Google zal de Nest Audio op 30 september officieel introduceren en de speaker zal naar verwachting ongeveer 100 euro kosten.

