Render Van Xiaomi Mi 11 Pro Toont Grote Camera-module Met 120x Zoom

Er zijn renders uitgelekt van de Xiaomi Mi 11 Pro. De renders tonen de achterkant van de smartphone, waar we een grote camera-module zien. De camera bestaat uit vier lenzen waarmee het mogelijk is om tot 120x in te zoomen.

Onlangs presenteerde Xiaomi de Xiaomi Mi 11, maar deze serie zal later worden uitgebreid met de Xiaomi Mi 11 Pro. Deze krachtigere uitvoering van Xiaomi’s vlaggenschip-toestel is nu te zien op de bovenstaande afbeelding. De voorkant is niet zichtbaar, maar op de achterkant zien we duidelijk een vierkante camera module die groter is dan de module op de reguliere Xiaomi Mi 11. Ook zien we dat de Mi 11 Pro vier lenzen heeft in plaats van drie lenzen op de Mi 11.

De render toont dat de Xiaomi Mi 11 Pro een 108MP hoofdlens en een periscoop-zoom-camera krijgt. Met deze zoomlens is het mogelijk om beelden heel dichtbij te halen. In totaal kun je maar liefst 120x inzoomen. Volgens de geruchten beschikt de Mi 11 Pro net als de Mi 11 over een 6,81-inch scherm met gebogen randen, een resolutie van 1440 x 3200 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. De smartphone is voorzien van de nieuwe Snapdragon 888-processor en draait uit de doos op Android 11 met de MIUI 12-schil. We weten nog niet wanneer Xiaomi de Mi 11 Pro officieel zal introduceren.

via [androidplanet]