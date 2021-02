Samsung Introduceert Galaxy M12 Met Grote Accu

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd die vermoedelijk ook in Nederland op de markt verschijnt. De Galaxy M12 beschikt onder andere over een 6,5-inch scherm en een 6000 mAh accu.

De Galaxy M12 is de opvolger van de Galaxy M11, die ook in Nederland verkrijgbaar is. De nieuwe smartphone beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een HD+-resolutie en een druppelnotch, een Exynos 850-processor, 3GB, 4GB of 6GB werkgeheugen, 32GB, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Samsung Galaxy M12 komt op de markt in de kleuren blauw, zwart en turquoise en is momenteel alleen voor Vietnam aangekondigd. De kans is echter groot dat de Galaxy M12 ook naar Nederland komt, aangezien de Galaxy M11 ook bij ons in de winkels ligt.

via [droidapp]