“Google Pixel 5a 5G En Pixel 5 Krijgen Dezelfde Processor”

Uit code van de laatste Developer Preview van Android 12 kunnen we opmaken dat de Pixel 5a 5G dezelfde processor krijgt als de Pixel 5. Dit schrijft de website 9to5Google. Dit zou betekenen dat de Pixel 5a 5G is uitgerust met een Snapdragon 765G-processor.

In de code van de nieuwe Developer Preview staan verwijzingen naar ‘barbet’, wat de codenaam voor de Pixel 5a 5G zou zijn. Daarbij staat dat de ‘barbet’ een ‘sm7250’ krijgt. Dit is dan weer de codenaam voor een processor uit de Qualcomm Snapdragon 765-serie. Zowel de Pixel 5 als de Pixel 4a 5G gebruiken de Snapdragon 765G-soc. De nieuwere Snapdragon 768-soc heeft ook de codenaam ‘sm7250’, dus dit zou ook nog een optie kunnen zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat Google opnieuw kiest voor een mid-range processor.

Eerder liet Google weten dat de Pixel 5a 5G alleen in de VS en Japan op de markt zal verschijnen. We weten nog niet wanneer Google de smartphone officieel zal introduceren.

via [tweakers]