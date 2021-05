Zenfone 8-serie Officieel Aangekondigd

Asus heeft zojuist de Zenfone 8-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de ZenFone 8 en de op fotografie gerichte Zenfone 8 Flip. Beide toestellen worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888-processor.

De Asus Zenfone 8 heeft een relatief klein AMOLED-scherm, met een formaat van 5,92-inch. Het scherm heeft een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 12MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

De smartphone heeft een plastic behuizing met een IP68-rating en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Zenfone 8 is verkrijgbaar in de kleuren Obsidian Black en Horizon Silver voor een adviesprijs van 599 euro.

De Asus Zenfone 8 Flip heeft een 6,67-inch AMOLED-scherm met een Full HD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner en een 90Hz verversingssnelheid. De smartphone beschikt verder over een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een roterende camera die zowel voor als achter gebruikt kan worden. Deze camera-module heeft een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. De Zenfone 8 Flip is verkrijgbaar in dezelfde kleuren voor een vanaf prijs van 799 euro.