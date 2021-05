Android 11-update Voor OnePlus 7(T) Zorgt Voor Veel Problemen

Gebruikers van de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro hebben eind maart een update naar Android 11 ontvangen, maar de uitrol van Android 11 verloopt niet zonder problemen. Gebruikers klagen namelijk over toestellen die warm worden, accu’s die snel leeglopen en tegenvallende prestaties.

Op Reddit en het forum van OnePlus staan heel wat berichten van ontevreden OnePlus 7(T) gebruikers. Sinds de installatie van Android 11 krijgen ze te maken met tal van problemen. Soms gaat het om kleine fouten, maar in veel gevallen zijn de problemen een stuk serieuzer. Zo loopt de accu bij sommige gebruikers snel leeg wanneer ze hun toestel niet gebruiken, wordt de smartphone soms erg warm, laden applicaties traag, crashen apps om onbekende reden, komen meldingen traag binnen en zijn er problemen met de mobiele dataverbinding en de framerate.

OnePlus heeft onlangs al een Oxygen OS 11.0.0.2-update uitgerold die deze problemen moest verhelpen, maar nog niet alles lijkt te zijn opgelost. Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus een nieuwe update zal uitrollen die de overige problemen aanpakt. Hebben jullie ook last van de eerdergenoemde problemen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

via [AW]