“Alle Specificaties Van Asus Zenfone 10 Uitgelekt”

Asus zal op 29 juni de Zenfone 10 introduceren, maar op het internet zijn alle vermoedelijke specificaties van de compacte smartphone al uitgelekt. De Zenfone 10 krijgt onder andere een grotere accu en een betere camera.

Nadat eerder al een aantal beelden van de Zenfone 10 opdoken heeft de doorgaans goedgeïnformeerde bron WinFuture nu de specificaties van de smartphone gedeeld. Volgens de bron beschikt de Asus Zenfone 10 over een 5,9-inch OLED-scherm met een full-hd-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5000 mAh accu.

Ook heeft de Zenfone 10 een IP68-certificering gekregen en beschikt de smartphone nog steeds over een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De dubbele rear-camera bestaat uit een 200MP hoofdlens met gimbal stabilisatie en een 8MP groothoeklens. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 32MP selfie-camera.

Naar verwachting krijgt de Zenfone 10 in de VS een adviesprijs mee van 749 dollar en kunnen consumenten kiezen uit de kleuren zwart, wit, blauw, rood en mintgroen. Een Europees prijskaartje hebben we nog niet.

via [androidplanet]