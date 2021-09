“Samsung Galaxy S22 Krijgt Kleinere Uitvoering Dan Galaxy S21”

Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een krachtige en compacte smartphone. Volgens de laatste geruchten is Samsung namelijk van plan om een uitvoering van de Galaxy S22 te introduceren die kleiner is dan de Galaxy S21 en zelfs kleiner dan de iPhone 12 en 13.

Tegenwoordig is het heel normaal dat een smartphone is uitgerust met een scherm groter dan 6,5-inch. Toch zijn er nog veel mensen die behoefte hebben aan een wat kleiner toestel. Voor deze mensen komt volgend jaar mogelijk een nieuwe smartphone op de markt. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ice Universe krijgt de aankomende Samsung Galaxy S22 namelijk een kleiner scherm dan de Galaxy S21. De Galaxy S22 krijgt een 6,06-inch scherm terwijl zijn voorganger is uitgerust met een 6,2-inch scherm.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Samsung voor een kleiner scherm kiest, maar mogelijk wil het bedrijf zo een groter onderscheid maken tussen de reguliere Galaxy S22 en de duurdere Galaxy S22 Plus of Galaxy S22 Ultra. Ook kan het zijn dat Samsung simpelweg denkt dat er een markt is voor kleinere smartphones. Ice Universe weet ook te melden dat de Galaxy S22 een 3700 mAh accu krijgt. Dit is kleiner dan de 4000 mAh accu van de Galaxy S21. Opvallend is dat de Galaxy S22 met een snelheid van “slechts” 25W kan snelladen. De Galaxy S21 heeft ondersteuning voor 45W snelladen.

De Samsung Galaxy S22 zal pas begin 2022 op de markt verschijnen. Neem de geruchten daarom nog niet te serieus.

via [androidplanet]