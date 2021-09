“Introductie Google Pixel 6 Waarschijnlijk Op 19 Oktober”

Het is goed mogelijk dat Google de Pixel 6-serie op 19 oktober officieel zal introduceren. Google heeft deze datum namelijk genoemd in een Instagram-post. Ook heeft de fabrikant de eerste video van de smartphone online gezet.

In het geruchtencircuit dook eerder al een bericht op die sprak over een Made By Google-event op 19 oktober. Nu heeft Google deze datum zelf ook genoemd. In een Instagram-post van Google zien we allerlei verschillende Material You-designs van het nieuwe Android 12. Daarnaast wordt een paar keer de datum 19 oktober genoemd. De beelden van het Material You-design tonen hoe de instellingen, widgets en knoppen zich aanpassen wanneer de gebruiker de achtergrond een andere kleur geeft.

Google heeft ook een 31 seconden durende teaser gedeeld. In de video zien we verschillende renders en beelden van de Pixel 6 (Pro) en ook het Material You-design komt weer voorbij.

Google heeft nog geen uitnodiging gestuurd naar de pers, dus we kunnen nog niet met 100% zekerheid zeggen dat de Pixel 6-serie op 19 oktober gepresenteerd zal worden, maar de kans is erg groot. Volgens de geruchten beschikt de Pixel 6 over een 6,4-inch scherm met een 90Hz-verversingssnelheid. De Pixel 6 Pro heeft een 6,7-inch scherm met een 120Hz-verversingssnelheid. Het scherm van de Pro-uitvoering heeft ook lichtgebogen schermranden. Beide toestellen draaien op een eigen ontwikkelde Tensor-chip.

via [androidplanet]