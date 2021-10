“Honor Werkt Aan Opvouwbare Honor Magic X”

Honor zou dit jaar een opvouwbare smartphone op de markt willen brengen onder de naam Honor Magic X. De Magic X moet de concurrentie aangaan met andere opvouwbare smartphones zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Honor zou al langer een opvouwbare smartphone willen introduceren, maar de pandemie en het handelsverbod die Huawei opgelegd kreeg zorgden voor vertraging. Honor is inmiddels geen onderdeel meer van Huawei en de pandemie heeft steeds minder invloed op het zakenleven, waardoor Honor weer verder kan met het ontwikkelen van zijn eerste opvouwbare smartphone. De Honor Magic X heeft volgens de geruchten veel weg van de Huawei Mate X2.

Nu Honor geen onderdeel meer is van Huawei zullen de Google-diensten gewoon aanwezig zijn op de Honor Magic X. Overige details over de opvouwbare smartphone hebben we nog niet, maar de officiële introductie zal volgens de geruchten nog dit jaar plaatsvinden. Als dit het geval is krijgen we snel meer te weten.

via [androidplanet]