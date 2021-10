Budget-smartphone Samsung Galaxy M22 Komt Deze Maand Naar Nederland

Samsung introduceerde vorige maand de Galaxy M22, maar de fabrikant gaf toen nog geen informatie over een Nederlandse lancering. We weten nu echter dat de budget-smartphone met 90Hz-scherm en grote accu vanaf halverwege oktober in Nederland in de winkels ligt voor een adviesprijs van 239 euro.

De Samsung Galaxy M22 beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G80-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop en de smartphone heeft ook ondersteuning voor dual-SIM en NFC.

De Samsung Galaxy M22 is later deze maand verkrijgbaar voor 239 euro in de kleuren zwart, wit en blauw.