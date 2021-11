“Echte Foto’s Van Samsung Galaxy S21 FE Gedeeld”

De Samsung Galaxy S21 FE komt alsmaar weer terug in het geruchtencircuit. Dit keer is de smartphone in het wild is gespot, zo blijkt uit de onderstaande foto’s. De Galaxy S21 FE op deze foto’s komt overeen met eerdere gelekte renders.

De onderstaande foto’s zijn gedeeld op het Twitter-account van Abhisheksoni130. De foto’s zijn niet heel scherp, maar laten wel duidelijk zien dat de Galaxy S21 FE dunne schermranden heeft en dat de selfie-camera in een ronde uitsparing in het scherm zit. We zien de zwarte uitvoering, waarbij de gehele achterkant lijkt te zijn gemaakt van kunststof. Ook de camera-module, die drie lenzen heeft, bestaat uit kunststof. De reguliere Galaxy S21 heeft een aluminium module.







De Galaxy S21 FE zou eigenlijk al eerder dit jaar op de markt verschijnen, maar vanwege het wereldwijde chiptekort en het succes van de Galaxy Z Flip 3 heeft Samsung de introductie uitgesteld. De smartphone zal nu hoogstwaarschijnlijk op 4 januari worden aangekondigd, waarna de smartphone op 11 januari op de markt verschijnt. Volgens de geruchten beschikt de Galaxy S21 FE onder andere over een Snapdragon 888-processor, een 4500 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een 64MP hoofdlens.

via [androidplanet]