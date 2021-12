Telegram 8.3-update Brengt Veel Nieuwe Functies Met Zich Mee

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht voor de chat-app van het bedrijf. Telegram versie 8.3 brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder meer privacyopties, meer groepopties en aanpassingen aan het uiterlijk.

In Telegram 8.3 is het onder andere mogelijk om de optie ‘Beschermde inhoud’ in te schakelen. Hiermee kunnen beheerders van groepen en kanalen voorkomen dat content die gedeeld wordt door andere leden kan worden opgeslagen. Je kunt verschillende beperkingen selecteren, zoals bijvoorbeeld het niet toestaan van screenshots of het beperken van het doorsturen van berichten.

Ook is het nu eenvoudig om de chatgeschiedenis van een specifieke datum of periode te verwijderen. Deze datum kun je gewoon selecteren in de kalender. Daarnaast is er een nieuwe Apparaten-menu toegevoegd, waarbij je beter inzicht hebt in de verbonden apparaten. Per apparaat kun je de instellingen aanpassen. Verder zijn er nog een aantal kleinere functies toegevoegd en werken dynamische thema’s nu in de hele app, in plaats van alleen in de chats. Je kunt Telegram 8.3 nu downloaden in de Google Play Store.

via [droidapp]