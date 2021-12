Nokia X20 Ontvangt Android 12-update

Gebruikers van de Nokia X20 kunnen een nieuwe update downloaden. HMD Global heeft namelijk de Android 12-update klaarstaan voor de smartphone. Nederland en België behoren tot de landen die de update als eerste ontvangen.

Android 12 rolt nu uit naar de Nokia X20. De update rolt in fasen uit en de eerste fase moet voor 17 december afgerond zijn. In de eerste fase komt de update binnen in landen als Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Denemarken en Zweden. Als alles zonder problemen is afgerond start HMD Global de tweede fase, waarin de update naar andere landen zal worden uitgerold.

Android 12 brengt verschillende veranderingen en nieuwe functies met zich mee. Zo heeft Google Android 12 voorzien van een Material You-design, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de achtergrond die je hebt ingesteld. Ook zijn er meer privacyopties, meer beveiligingen en meer widgets aanwezig.

Uit de berichten van gebruikers kunnen we opmaken dat de eerste Nederlanders de update inmiddels al hebben geïnstalleerd. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]