Google Lanceert Play Store-versie Voor Tablets En Vouwbare Smartphones

De Google Play Store is altijd al gewoon te gebruiken op tablets en andere Android-apparaten met een groot scherm, maar de interface was tot nu toe niet geoptimaliseerd voor deze schermen. Nu heeft Google echter een nieuwe versie van de Play Store uitgebracht, die wel is geoptimaliseerd voor tablets, vouwbare smartphones en Chromebooks.

In de nieuwe versie van de Play Store heeft Google de layout van de interface aangepast, zodat deze overzichtelijker is en makkelijker te navigeren is op een groot scherm. Onder andere gameplay video’s worden beter weergegeven. Ook krijgen games die geoptimaliseerd zijn voor grote schermen de prioriteit in de zoekfunctie en heeft deze zoekfunctie een splitscreenzoekfunctie gekregen, waarbij de zoekresultaten aan een kant te zien zijn en de details van een geselecteerde app aan de andere kant.

Google rolt de nieuwe interface in de komende weken uit.