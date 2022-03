TCL Introduceert Twee Budget-tablets

Eerder schreven wij dat TCL zes nieuwe budget-smartphones heeft aangekondigd, maar de fabrikant heeft ook twee tablets geïntroduceerd. Het gaat om twee budget-tablets met een 10,1-inch scherm, die ook in Nederland op de markt verschijnen.

De TCL TAB 10L is vanaf eind maart verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van 139,99 euro. Bij deze prijs zit een cover inbegrepen. De tablet beschikt over een 10,1-inch LCD-scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels, een MediaTek MT8167-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4080mAh accu, een 2MP selfie-camera en een 2MP rear-camera. De tablet heeft dual-speakers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De TCL NXTPAPER 10s heeft ook een 10,1-inch scherm, maar met een hogere resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Ook kan het scherm blauw licht filteren, waardoor de tablet erg geschikt is om boeken te lezen. Daarnaast komt de tablet met een stylus. Intern vinden we een MediaTek MT8768T-processor, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. We hebben nog geen adviesprijs of releasedatum.