“OnePlus Ace Gespot In Verschillende Hands-on Video’s”

OnePlus zal over een aantal dagen de OnePlus Ace introduceren, maar de smartphone is inmiddels al meerdere keren opgedoken in een hands-on video. De smartphone verschijnt in China op de markt onder de naam OnePlus Ace, maar op andere markten krijgt de smartphone de naam OnePlus 10R.

OnePlus heeft op 21 april een presentatie ingepland waar de Chinese fabrikant de OnePlus Ace zal introduceren. Volgens de geruchten verschijnt de smartphone ook buiten China op de markt, maar dan onder de naam OnePlus 10R. Waarom OnePlus voor twee namen kiest is onduidelijk. Ook hebben we nog geen informatie over een Europese lancering.

Via Chinese bronnen is de smartphone nu meerdere keren gespot in hands-on video’s in de kleuren blauw en zwart. OnePlus deelde eerder zelf ook al een officiële afbeelding. Hierop zagen we het camera-eiland met daarin een grote lens en twee kleinere lenzen. Ook zien we dat de helft van de achterkant van de behuizing ribbels heeft. Dit ziet er leuk uit en zorgt mogelijk ook voor meer grip.





Volgens de geruchten is de OnePlus Ace een rebrand van de Realme GT Neo 3. De specificaties van beide toestellen komen dus grotendeels met elkaar overeen. Zo krijgt de OnePlus Ace een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels, een MediaTek Dimensity 8100-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera, een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 4500 mAh accu die ondersteuning heeft voor maar liefst 150W snelladen.

