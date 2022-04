Motorola Introduceert Moto G52 Voor 250 Euro

Motorola heeft in Nederland een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Moto G52 die in ons land een adviesprijs meekrijgt van 249,99 euro. Voor deze prijs krijg je een smartphone met een 6,6-inch OLED-scherm, een 5.000 mAh accu en een 50MP camera.

De Moto G52 is een grote smartphone met een 6,6-inch scherm. Dit OLED-scherm heeft een fullHD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 680-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, twee Dolby Atmos-luidsprekers, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De Moto G5 draait uit de doos op Android 12 met de My UX-schip en is verkrijgbaar in de kleuren Charcoal Grey, Porcelain White en Glacier Blue. De smartphone is vanaf halverwege mei in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 249,99 euro.