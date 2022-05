Camerafuncties Van Samsung Galaxy S22-serie Komen Naar Oudere Toestellen

Samsung rolt momenteel een update uit die camerafuncties van de Galaxy S22-serie naar oudere Galaxy-smartphones brengt. De S20-, S21- en Z-serie zijn een aantal van de smartphones die met de camera-verbeteringen aan de slag kunnen.

De website XDA-developers schrijft dat Samsung in thuisland Zuid-Korea is begonnen met de uitrol van de camera-verbeteringen. De Galaxy S21-serie ontvangt de update als eerste. De camera-update bevat een betere nachtmodus-modus, een betere camerakwaliteit voor camera-apps van derden, een verbeterde Auto Framing en ondersteuning voor app-extensies voor automatische framing en videogesprekken.

Een hoop van deze functies zal ook naar andere smartphones worden uitgerold. Zo krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 3 precies dezelfde update. De Samsung Galaxy Z Flip 3 krijgt geen nieuwe nachtmodus, maar wel de overige verbeteringen. De verbeterde nachtmodus komt wel naar de Note 20-serie, S20-serie en de Z Fold 2. Als laatste zal de ondersteuning voor app-extensies voor Auto Framing en videogesprekken worden uitgerold naar de Galaxy S21 FE, Z Fold 2, Z Flip 5G, Note 20-serie en de S20-serie.

Samsung rolt de updates eerst uit in Zuid-Korea, waarna andere landen vermoedelijk snel zullen volgen. Het is echter nog onduidelijk wanneer we de update in Nederland kunnen verwachten.

via [AW]