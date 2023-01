Samsung Introduceert 200MP Isocell HP2-sensor

Samsung heeft deze week de Isocell HP2-sensor aangekondigd. Deze sensor heeft een 200MP resolutie en zal waarschijnlijk worden gebruikt in de Galaxy S23 Ultra die Samsung op 1 februari zal introduceren.

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung heeft een nieuwe camera-sensor voor smartphones gepresenteerd. De Isocell HP2 heeft een relatief klein formaat en een resolutie van 200MP. Samsung heeft nog niet bekendgemaakt in welke smartphones de nieuwe sensor zal worden gebruikt, maar hoogstwaarschijnlijk is de Galaxy S23 Ultra de eerste smartphone die gebruik maakt van de Isocell HP2-sensor.

Ondanks de hoge resolutie neemt de Isocell HP2 niet veel ruimte in beslag, waardoor er geen grote uitstulping aan de achterzijde van de smartphone nodig is. De sensor maakt gebruik van pixel binning, waardoor de sensor in omgevingen met minder goed licht geen 200MP foto’s, maar 50MP of 12,5MP foto’s met betere kleuren en details maakt. Daarnaast heeft de sensor ondersteuning voor filmen in een 8K-resolutie met 30fps of een 4K-resolutie met 60fps en hdr geactiveerd.

Verder heeft Samsung met de nieuwe sensor de kwaliteit in zowel goed verlichte als slechts verlichte situaties verbeterd. Daarnaast kunnen alle pixels van de sensor dankzij Super QPD-technologie gebruikmaken van autofocus, waardoor focussen nog sneller en accurater moet werken.

Geruchten spreken al maanden over de aanwezigheid van een 200MP camera in de Galaxy S23 Ultra. Aangezien Samsung de Isocell HP2-sensor nu vlak voor de introductie van de Galaxy S23 Ultra heeft aangekondigd zijn wij vrij zeker dat deze geruchten kloppen.

via [androidplanet]