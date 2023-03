Samsung Brengt Galaxy S23-functie ‘Image Clipper’ Naar Oudere Smartphones

Samsung heeft bij de lancering van de Galaxy S23-serie een nieuwe functie geïntroduceerd in de galerij-app. Het gaat om de Image Clipper-functie, die Samsung binnenkort ook naar oudere vlaggenschip-smartphones zal uitrollen.

De Image Clipper op de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra maakt het mogelijk om eenvoudig objecten uit een foto te knippen. Dit kun je doen door in de galerij-app een foto te openen en een onderwerp in de foto ingedrukt te houden. De Image Clipper zal dit onderwerp vervolgens automatisch uitknippen, waarna je dit kunt gebruiken als afbeelding of sticker.

Samsung zal in april beginnen met de uitrol van de Image Clipper-functie voor oudere vlaggenschip-smartphones. Het gaat om smartphones in de Galaxy S22-serie en de Galaxy S21-serie. Of de functie op een later tijdstip ook naar andere smartphones zal worden uitgerold is nog onduidelijk.

via [droidapp]