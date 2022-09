Sony Xperia 5 IV Officieel: Compacte High-end Smartphone

Sony heeft zojuist de Xperia 5 IV aangekondigd. Het gaat om een high-end smartphone met een compacte behuizing. De smartphone focust zich vooral op het maken en bewerken van media. De Sony Xperia 5 IV verschijnt op de markt voor 1049 euro.

De Sony Xperia 5 IV neemt veel functies over van de duurdere Xperia 1 IV, die Sony in het voorjaar introduceerde, maar dan in een kleiner jasje. De smartphone beschikt over een 6,1-inch FHD OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een smalle 21:9-beeldverhouding. Het scherm is meer dan de helft helderder dan het scherm van zijn voorganger, waardoor het scherm buiten beter leesbaar is. Intern beschikt de smartphone over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen.

De Xperia 5IV heeft vier 12MP camera’s. Zo vinden we voorop een 12MP selfie-camera met een grotere sensor dan voorheen en achterop een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens (OIS), een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens (OIS). Aan de zijkant van de behuizing vinden we een fysieke camera-shutter die het maken van foto’s en video’s een stuk eenvoudiger maakt. Met alle drie de lenzen kun je 4K-video’s met 120 fps opnemen. Ook zal in alle lenzen voorzien van real-time autofocus, waarbij de Xperia 5 IV scherp stelt op de ogen. Daarnaast kun je via Sony’s Videography Pro-app rechtstreeks livestreams starten.

De vingerafdrukscanner zit opnieuw in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing. Ook zijn er opnieuw stereo speakers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig.

De Sony Xperia 5 IV is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Groen en Ecru White voor een adviesprijs van 1049 euro.