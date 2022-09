OPPO Pad Air Officieel: Eerste Tablet Voor Europese Markt

OPPO heeft zijn eerste tablet voor de Europese markt aangekondigd. De OPPO Pad Air is een 10-inch tablet met een vanafprijs van 279 euro. De tablet draait op een aangepaste versie van ColorOS, dat OPPO “ColorOS for pad” noemt.

De OPPO Pad Air beschikt over een 10,36-inch Full HD+ LCD-scherm met een 60Hz verversingssnelheid en ondersteuning voor een stylus. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 680-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 7100 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen.

“ColorOS for Pad” brengt functies met zich mee die specifiek zijn gemaakt voor tablets. Zo is er een slimme zijbalk aanwezig en kun je gebruikmaken van zwevende vensters en een gespitst scherm. Ook kun je doormiddel van ‘slepen en loslaten’ eenvoudig foto’s delen van een OPPO-smartphone naar de OPPO Pad Air.

De uitvoering met 64GB opslagruimte is verkrijgbaar voor 279 euro. Voor de 128GB variant betaal je 329 euro.