“Lancering Samsung Galaxy S23-serie In Februari 2023”

Volgens de laatste berichten is Samsung op schema voor de introductie van zijn volgende vlaggenschip-smartphones. In een database zijn namelijk aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat Samsung de Galaxy S23+ waarschijnlijk in februari zal lanceren.

We verwachten dat de Galaxy S23-serie opnieuw bestaat uit drie modellen. We krijgen waarschijnlijk de reguliere Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra te zien. De Galaxy S23 Ultra krijgt volgens eerdere geruchten een 200MP hoofdcamera. Een introductie in februari is overigens geen grote verassing, omdat dit meestal het geval is, maar soms Introduceert de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones in januari of maart.

De aanwijzing voor een lancering in februari is afkomstig van een database, waarin de batterij van de Samsung Galaxy S23+ is gecertificeerd. Deze certificering verscheen vorig jaar op hetzelfde moment voor de Galaxy S21+. Hieruit kunnen we opmaken dat Samsung opnieuw op schema is voor een lancering in februari.

Aangezien de lancering van de Samsung Galaxy S23-serie pas volgend jaar zal plaatsvinden raden we aan om de geruchten over deze serie voorlopig nog met een korrel zout te nemen.

