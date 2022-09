Pas Op! Nieuwe Malware Verspreidt Zichzelf Via YouTube-video’s Voor Gamers

Beveiligingsonderzoekers hebben een nieuwe malware gevonden die wachtwoorden en bankgegevens kan stelen. De zogeheten RedLine-malware richt zich op mensen die YouTube-video’s over games bekijken. Dit ontdekte cyberbedrijf Kaspersky.

De nieuwe malware verspreidt zichzelf via YouTube-video’s die meestal zijn gericht op gamers die willen valsspelen. Zo tonen de video’s bijvoorbeeld hoe je een game kunt hacken door codes in te vullen, om bijvoorbeeld vijanden makkelijker te verslaan of meer digitaal geld te krijgen. Om deze hacks te kunnen gebruiken worden kijkers aangemoedigd om een bestand te downloaden. Dit bestand bevat de RedLine-malware.

De RedLine-malware is in staat om persoonlijke gegevens van slachtoffers te achterhalen. Denk hierbij aan wachtwoorden, gebruikersnamen en bankgegevens. In sommige gevallen kan de malware zelfs portemonnees voor cryptomunten kraken. Misschien wel het meest opmerkelijke aan de RedLine-malware is dat de malware zichzelf verspreidt door nieuwe video’s op YouTube te plaatsen op naam van het slachtoffer. Op deze manier kan de malware nieuwe slachtoffers bereiken.

Ben je een gamer en gebruik je cheats? Zorg er dan voor dat je geen vage bestanden download.

via [androidplanet]