“Samsung Galaxy S23 Kan Met Dezelfde Snelheid Laden Als Zijn Voorganger”

De Samsung Galaxy S22 is een van de beste smartphones op de markt, maar het valt op dat de Galaxy S22 lang niet zo snel kan opladen als veel van de concurrerende smartphones. Volgens de laatste geruchten komt daar bij de aankomende Galaxy S23 helaas geen verandering in.

Terwijl veel vlaggenschip-smartphones van merken als Motorola, Xiaomi en OPPO al kunnen laden met een snelheid van 100W of zelfs sneller, moeten Galaxy S22-gebruikers nog genoegen nemen met 25W snelladen. Als je denkt dat Samsung het gat bij de Galaxy S23 wil dichten dan zit je er naast, aldus Ice Universe. Volgens de bron kan de Galaxy S23 net als de Galaxy S22 met maximaal 25W laden. Het is niet duidelijk waarom Samsung vasthoudt aan deze lagere laadsnelheid.

We raden aan om dit gerucht voorlopig nog met een korrel zout te nemen, want de bron schrijft ook dat de Galaxy S23 Ultra met slechts 25W kan snelladen. Dit lijkt ons onwaarschijnlijk, omdat de huidige Galaxy S22 Ultra en de S22 Plus al met 45W kunnen snelladen. De officiële introductie van de Galaxy S23-serie zal plaatsvinden in januari of februari.

via [androidplanet]