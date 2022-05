“Google Pixel 7 En 7 Pro Gebruiken Hetzelfde Scherm Als Hun Voorganger”

Volgens de laatste berichten krijgen de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro hetzelfde scherm als hun voorganger. Dat zou dus betekenen dat we op dit gebied geen verbeteringen zien. De Pixel 6 en 6 Pro beschikken over een 1080p en 1440p OLED-scherm met een 90Hz en 120Hz verversingssnelheid.

Dit nieuws is in de wereld gebracht door de website 9to5Google, die de code van de display-drivers voor de nieuwe smartphones heeft bekeken. Volgens de bron krijgt de Pixel 7 opnieuw een plat oled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. De Pixel 7 Pro heeft een scherper en sneller scherm met een resolutie van 3120 bij 1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm van de Pixel 7 Pro heeft gebogen schermranden.

De huidige Pixel 6 en Pixel 6 Pro hebben mooie schermen, maar er zijn smartphones met betere schermen, zoals bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra en S22 Ultra. Door de Pixel 7-serie uit te rusten met dezelfde scherm-specificaties loopt de smartphone dus achter op de concurrentie.

Google zou het scherm van de Pixel 7 volgens de berichten wel iets kleiner maken dan het 6,4-inch scherm van de Pixel 6. De Pixel 7 Pro heeft hetzelfde 6,7-inch scherm, maar krijgt de optie om een lagere full-hd-resolutie te gebruiken om energie te besparen.

De officiële introductie van de Pixel 7-serie zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden, maar Google lanceert zijn smartphones niet in Nederland of België. In de Benelux moeten we dus wachten op de grijze import of naar Duitsland rijden om de smartphone daar te kopen.

via [androidplanet]