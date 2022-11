5 dingen om te doen met je oude telefoon

Na de aanschaf van je nieuwe telefoon wil je niets liever dan zo snel mogelijk over. Je haalt de nieuwe telefoon uit de verpakking en begint met installeren. Er wordt om een simkaart gevraagd, dus de simkaart uit je oude telefoon plaats je snel in de nieuwe. Niet veel later is de installatie afgerond en begin je met het overzetten van alle data en apps.

Terwijl je staat te popelen om alle nieuwe features te ontdekken, leg je de oude telefoon nonchalant in de kast. De camerafuncties van de nieuwe telefoon worden getest, de snelheid bewonderd: heerlijk, zo’n nieuw toestel. Vanaf dit moment wil je niets anders meer en je kijkt niet meer om naar je oude telefoon.

Wat te doen met je oude telefoon?

Als je zoals de meeste mensen bent, dan vergeet je de oude telefoon – die op dat moment stof ligt te verzamelen. En dat is zonde, want er zijn alternatieven voor het opbergen van je oude toestel achterin een la. Wat je nog meer kunt doen met je oude telefoon? We gaan een aantal alternatieven langs.

1. Geef het weg

Als je telefoon niet te oud is en kinderen in huis hebt, kan het een gemakkelijke oplossing zijn om he toestel door te geven aan een van je kinderen. Al is het alleen maar om spelletjes op te spelen. Als je kinderen al voorzien zijn, dan is er misschien iemand anders die je er blij mee kunt maken.

2. Ruil het in

Een van de gemakkelijkste manieren om van je oude smartphone af te komen is door deze meteen in te ruilen bij aanschaf van een nieuwe telefoon. Hoewel je er misschien niet veel voor krijgt, kun je voorkomen dat het toestel bij je thuis blijft liggen en geen enkel doel dient. Verschillende providers hebben een inruilprogramma waarmee je telefoons, tablets en andere apparaten kunt inruilen voor korting op nieuwe producten.

3. Verkoop je oude telefoon

Als je niet voldoende ontvangt voor je telefoon bij een inruil, dan kun je de telefoon nog altijd verkopen. Je denkt misschien meteen aan een app als Marktplaats, maar dit is niet de enige plek waar je oude toestellen kunt verkopen. Gespecialiseerde websites zoals reBuy kunnen concurrerende prijzen bieden zonder al het gedoe van onderhalen en mensen aan je deur. Bij deze partijen kun je de telefoon gratis versturen en het geld op je bank ontvangen.

4. Doneer het

Een telefoon doneren is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar je doet er wel iets goeds mee voor een ander. Het is een onbaatzuchtige manier om iets weg te geven voor een ander. Liefdadigheidsinstellingen zoals CliniClowns verzamelen oude telefoons om deze vervolgens in te ruilen voor een vergoeding. Wat zij krijgen voor de telefoon komt ten goede van het goede doel.

5. Recycle het

Wat je er ook mee doet: gooi het toestel niet in de prullenbak. Als inruilen, verkopen en doneren geen optie zijn, recycle het toestel dan op een verantwoorde manier. Alle grote elektronicaketens hebben verzamelpunten waar je elektronische toestellen kunt leveren, zoals mobiele telefoons, opladers, kabels en accessoires. Mocht je toevallig naar de lokale gemeentewerf gaan, dan kun je daar ook altijd gratis elektrische producten achterlaten.

Voordat je je telefoon inruilt, verkoopt, schenkt of recyclet, zorg er dan voor dat je alle gegevens op het toestel hebt gewist. Zet het toestel terug naar de fabrieksinstellingen en controleer of de telefoon geen persoonlijke informatie bevat. Hoewel sommige partijen de telefoons standaard wissen, kun je deze stap beter zelf uitvoeren.