Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III en Pro-I Ontvangen Android 13-update

De Sony Xperia IV-serie heeft inmiddels de update naar Android 13 ontvangen en nu is het tijd voor de Xperia III-serie. De Japanse fabrikant rolt de nieuwste versie van Android nu namelijk uit naar de Xperia 1 III, de Xperia 5 III en de Xperia Pro-I.

Heb je een Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III of Xperia Pro-I, dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je de Android 13-update kunt downloaden. De update is helaas nog niet beschikbaar voor de Xperia 10 III. Ook kan wel even duren voordat de update bij iedereen is aangekomen, want update rollen in fasen uit.

Na de installatie van de Android 13-update krijg je toegang tot verschillende nieuwe functies, waaronder meer privacy-opties, een uitgebreider kleurenpalet voor het Material You-design, de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken en een betere beveiliging. Ook zijn er op de achtergrond verbeteringen doorgevoerd die de gebruikerservaring moet verbeteren.

via [droidapp]