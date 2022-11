Sony Rolt Android 13 Uit Naar De Xperia 1 IV En Xperia 5 IV

Steeds meer fabrikanten zijn begonnen met de uitrol van Android 13, waaronder de Japanse fabrikant Sony. Sony rolt deze update nu namelijk uit naar de Sony Xperia 1 IV en de Xperia 5 IV.

Sony staat niet bekend om zijn goede updatebeleid. Daarom is het altijd goed nieuws als we horen dat de fabrikant een nieuwe update uitrolt. Dit keer rolt Sony de Android 13-update uit naar twee van zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones. Sony is dit keer relatief snel met de uitrol van de nieuwste Android-versie.

De update rolt momenteel alleen uit naar de Xperia 1 IV en de Xperia 5 IV, maar we verwachten dat de Sony Xperia 10 IV snel zal volgen. Daarna zal de voorgaande generatie ook een Android 13-update ontvangen, maar we weten niet wanneer dat zal gebeuren. Waarschijnlijk moeten we nog wel een tijdje wachten.

De Android 13-update bevat onder andere een uitgebreidere Material You-design en meer privacy-instellingen. Ook kun je in Android 13 applicaties in verschillende talen gebruiken en zijn er stabiliteits- en beveiligings-verbeteringen doorgevoerd.

via [droidapp]