Samsung Introduceert Bèta Van One UI 6

Samsung heeft One UI 6, de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil officieel aangekondigd. One UI 6 is gebaseerd op Android 14 en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. De bèta van One UI 6 is beschikbaar voor een beperkt aantal mensen die deelnemen aan het bètaprogramma.

De nieuwste versie van de One UI-schil is officieel aangekondigd. Versie 6 is gebaseerd op Android 14, die Google later dit jaar zal uitrollen. Doordat Samsung de bèta van One UI 6 heeft vrijgegeven weten we welke verbeteringen en nieuwe functies de schil met zich meebrengt. Denk hierbij aan een moderner uiterlijk met een vernieuwd Quick Panel en meer aanpassingsmogelijkheden. Ook zijn er nieuwe emoji’s toegevoegd en kun je het vergrendelingsscherm en de camera-widget naar eigen smaak aanpassen.

De eerste bèta van One UI 6 is momenteel alleen beschikbaar voor mensen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Korea die deelnemen aan het bètaprogramma. De stabiele versie zal later dit jaar worden uitgebracht, maar dat zal pas gebeuren nadat Google Android 14 officieel heeft gelanceerd.

via [droidapp]