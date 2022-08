Nothing Phone 1 Krijgt Pas Volgend Jaar Android 13-update

Het nieuwe bedrijf Nothing heeft dit jaar zijn eerste smartphone uitgebracht. De Nothing Phone 1 draait op Android 12 en dit zal de komende maanden niet veranderen. De smartphone zal namelijk op zijn vroegst pas begin volgend jaar een update naar Android 13 ontvangen.

De Nothing Phone 1 kwam de afgelopen maanden veel in het nieuws. Het is namelijk de eerste smartphone van het bedrijf Nothing, dat is opgericht door de voormalige OnePlus-oprichter Carl Pei. Ook viel de smartphone op door zijn transparante achterkant, met daarin 900 LED’s. De Nothing Phone 1 draait uit de doos op Android 12 met de Nothing OS-schil, die een vrij stock-Android ervaring met zich meebrengt.

Veel gebruikers dachten dat de smartphone vanwege de vrij kale Android-schil snel een update naar Android 13 zal ontvangen, maar dit blijkt niet het geval. Nothing heeft namelijk het volgende bericht gedeeld over de uitrol van Android 13 voor de Nothing Phone 1:

We werken er altijd hard aan om de gebruikerservaring van de Phone 1 te verbeteren. Om dit te garanderen zullen er regelmatig updates van het besturingssysteem beschikbaar worden gesteld. Android 13 wordt in de eerste helft van 2023 gelanceerd voor gebruikers van de Nothing Phone 1. Voordat we deze update uitbrengen, willen we de software-upgrade afstemmen op de hardware van Nothing. We zullen je op de hoogte houden bij meer informatie.

Nothing zal de Android 13-update dus pas in de eerste helft van 2023 uitrollen. Dit kan in januari zijn of pas in juni. Het is in ieder geval zeker dat gebruikers van de smartphone nog lang moeten wachten op de nieuwe versie van Android.

via [droidapp]