Samsung Galaxy M54 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft het de afgelopen weken maar druk met de introductie van nieuwe smartphones. Nadat de Zuid-Koreaanse fabrikant eerder deze maand al de Galaxy A54, A34, A14 en M14 introduceerde, heeft Samsung nu ook de Galaxy M54 aangekondigd. De smartphone heeft een groot scherm, een grote accu en een grote camera.

De Samsung Galaxy M54 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1380-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone heeft een plastic behuizing en het scherm heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

De Galaxy M54 draait op Android 13 met de One UI 5.1-schil en we verwachten dat de smartphone vijf jaar lang software-ondersteuning krijgt. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy M53 verscheen in Nederland op de markt voor 449 euro. We verwachten dat de Galaxy M54 dezelfde adviesprijs krijgt of een paar tientjes meer kost.

via [androidplanet]