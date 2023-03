Eenvoudig Beleggen Met Deze Android-apps

Het plaatsen van jouw geld op een bankrekening is tegenwoordig niet meer de slimste manier om geld te sparen, omdat banken nog nauwelijks rente geven. Zo geeft Rabobank bijvoorbeeld slechts 0,50% rente op jouw spaarrekening. Daarom kiezen steeds meer mensen er voor om te beleggen met hun spaargeld. In dit artikel bespreken wij een aantal Android-apps die je hierbij kunnen helpen.

eToro

eToro is met meer dan 15 miljoen beleggers een van de grootste handelsplatformen. Het platform heeft daarom uiteraard ook een Android-app beschikbaar. Uit eToro reviews blijkt dat eToro een gebruikersvriendelijk platform is voor zowel beginners als ervaren beleggers. Beginnende beleggers kunnen een demo-account aanmaken, waarmee ze met “nep geld” kunnen beleggen en zich zo zonder risico’s kunnen onderdompelen in de wereld van beleggen. Het is goed om te weten dat eToro onder toezicht staat van de Nederlandsche bank en de AFM.

De dienst heeft tal van beleggingsopties beschikbaar. Zo kun je beleggen in aandelen, crypto, ETF’s en meer. Let wel op dat eToro handelt in dollars. Als Nederlander moet je dus eerst jouw Euro’s omzetten in dollars. Dit brengt helaas kosten met zich mee.

DeGiro

DeGiro is een beleggings-app die zich focust op de Nederlandse belegger. Met DeGiro kun je vanaf jouw smartphone handelen in aandelen, valuta en futures. Wanneer je een account aanmaakt krijg je een eigen bankrekening waarop je geld kunt storten. Vervolgens kun je met dit geld beleggen. In je portefeuille zie je een overzicht van al jouw investeringen. Wanneer je klikt op één van jouw gekochte aandelen zie je onder andere hoeveel dit aandeel momenteel waard is, voor welke prijs jij het aandeel hebt gekocht en hoeveel winst of verlies dat aandeel op dat moment hebt gemaakt. Je kunt altijd extra aandelen bijkopen of de aandelen verkopen wanneer ze in een mooie winst staan.

DeGiro geeft je toegang tot meer dan 50 beurzen, verspreid over 30 verschillende landen en toont real-time koersen. Ook kun je vanuit de app nieuwsberichten over de beleggingsmarkt volgen, zodat je kunt inschatten hoe bepaalde aandelen in de toekomst mogelijk zullen reageren.

Investeren in crypto

Wil je alleen investeren in cryptocurrency, dan kun je kiezen voor een app die zich specifiek richt op cryptocurrency. Er zijn een groot aantal apps om uit te kiezen, maar de apps Binance, Crypto.com en CoinBase behoren tot de populairste crypto apps. Alle drie de apps tellen vele miljoenen gebruikers en maken het mogelijk om snel en veilig cryptocurrency te kopen en te verkopen. Alle drie de apps doen vrijwel hetzelfde, maar ze hebben een verschillende interface en er zijn verschillende kosten aan verbonden. Hierdoor is het verstandig om je hier wat verder in te verdiepen en te kijken welke van deze apps het beste bij jouw wensen past.

Nadat je een app hebt gekozen en een account hebt aangemaakt kun je geld storten en je eerste cryptocurrency kopen. Je kunt investeren in de grotere cryptocurrency, zoals Bitcoin en Ethereum of je kunt kiezen voor kleinere crypto zoals XRP en Dogecoin. Let op dat de cryptomarkt erg instabiel is en dat het daarom moeilijk te voorspellen is wat een crypto in de toekomst gaat doen. Het investeren in crypto is net als in aandelen dan ook op eigen risico.

Investeren jullie al via de smartphone? Laat ons weten welke app jullie gebruiken en waar jullie voornamelijk op investeren.