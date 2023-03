Samsung Galaxy M14 Met 6000 mAh Accu Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd onder de naam Samsung Galaxy M14. De Galaxy M14 moet zich vooral onderscheiden door zijn lange accuduur. De smartphone heeft namelijk een accucapaciteit van maar liefst 6000 mAh.

De Samsung Galaxy M14 5G lijkt veel op de Galaxy A14 5G, maar is door zijn grotere accu wel iets dikker. Naast een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen beschikt de Galaxy M14 over een 6,6-inch LCD-scherm met een resolutie van 2408x1080px pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Exynos 1330-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De behuizing meet 166,8mm bij 77.2mm bij 9,4mm en de smartphone weegt 206 gram.

Informatie over een Nederlandse of Belgische introductie hebben we nog niet. Ook hebben we nog geen exacte adviesprijs, maar deze zal ergens rond de 210 euro uitkomen. Momenteel is de Galaxy M14 alleen gespot op de website van Samsung Oekraïne.

via [tweakers]